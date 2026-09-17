Fakten zur Abgeordnetenhauswahl: Berlin wählt

Am 20. September wählen die Menschen in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Doch was genau wird da eigentlich gewählt? Und warum schon wieder?

Beim letzten Mal gab's peinliche Pannen, diesmal soll bei der Wahl in Berlin alles glatt gehen. 17.09.2026 | 1:53 min

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin geht es darum, welche Parteien, Politikerinnen und Politiker in Zukunft dort die Interessen der Menschen vertreten. Außerdem darum, wer in dem Bundesland in Zukunft das Sagen hat und am Ende auch, wer neuer Regierender Bürgermeister oder Regierende Bürgermeisterin wird. Seit 2023 regieren CDU und SPD zusammen. Neu ist: Zum ersten Mal dürfen auch 16- und 17-Jährige mitwählen.

Worum es bei der Abgeordnetenhauswahl geht Quelle: dpa | Carsten Koall In den meisten Bundesländern wählen die Menschen den Landtag, also das Parlament, das Politik fürs Bundesland macht. Berlin ist aber ein sogenannter Stadtstaat: eine Stadt und zugleich ein Bundesland. Deshalb heißt das Parlament hier Abgeordnetenhaus statt Landtag.

Warum wird schon wieder gewählt?

Wurde in Berlin nicht erst 2023 gewählt? Stimmt! Aber das war eine Ausnahme. Bei der Wahl 2021 ist nämlich einiges schiefgelaufen: Es gab zu wenige Wahlzettel, lange Warteschlangen und auch Chaos. Deshalb hat ein Gericht entschieden: Die Wahl 2021 zählt nicht, sie muss wiederholt werden. Das geschah dann 2023. Der Rhythmus, alle fünf Jahre zu wählen, wurde aber beibehalten, deshalb wird 2026 wieder gewählt.

Welche Parteien treten an?

Bei der Berlin-Wahl treten 17 Parteien an. Das sind deutlich weniger als bei der Wiederholungswahl 2023. Damals waren es noch 33 Parteien. Die bekanntesten Parteien sind CDU, SPD, Die Grünen, Die Linke, AfD und FDP.

Wichtige Themen der Berliner Parteien 🏠Wohnen: In Berlin sind Wohnungen knapp und viele Mieten teuer. Deshalb haben fast alle Parteien Vorschläge dazu.

🗑️ Sauberkeit: Es geht auch darum, wie Berlin sauberer werden kann und was gegen Müll auf Straßen und Plätzen getan werden soll.

🚲 Verkehr: Die Parteien diskutieren auch darüber, wo Autos langsamer fahren sollen und ob es mehr Fahrradwege geben soll.

🌍 Migration: Die Parteien haben außerdem sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Deutschland mit Menschen umgehen soll, die aus anderen Ländern nach Deutschland einwandern.

So könnte es nach der Wahl weitergehen

Wahrscheinlich wird keine Partei genug Sitze bekommen, um alleine zu regieren. Deshalb werden sich wohl Parteien zu einer Koalition zusammentun.

Nach aktuellen Umfragen sind vor allem diese Koalitionen denkbar:

CDU, SPD und Grüne

SPD, Grüne und Die Linke

An der Partei Die Linke in Berlin gab es in den vergangenen Wochen viel Kritik. Politiker von SPD und den Grünen werfen der Partei zum Beispiel vor, dass Mitglieder der Linken Antisemitismus, also Hass auf Juden, verbreiten.

Die AfD wird voraussichtlich nicht mitregieren, weil die meisten anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen. Unter anderem weil einige Mitglieder der AfD rechtsextreme Ansichten haben. FDP und BSW könnten es laut Umfragen sogar schwer haben, überhaupt ins Parlament zu kommen. Wichtig: Umfragen zeigen nur einen Trend und nicht das tatsächliche Wahlergebnis.

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Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.