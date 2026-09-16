Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: So ist die Lage

Am 20. September wählen Menschen in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Und in den Umfragen liefern sich gerade zwei Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Rund 1,3 Millionen Menschen können in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag darüber abstimmen, welche Politiker, Politikerinnen und Parteien für sie in Zukunft im Landtag sitzen. Neu ist diesmal: Wählen dürfen alle ab 16 Jahren.

Worum es bei einer Landtagswahl geht Grundsätzlich alle Deutschen, die in einem Bundesland leben, können dort den Landtag wählen. Je nach Bundesland muss man dafür mindestens 16 oder 18 Jahre sein.

Der Landtag macht die Politik für ein Bundesland. Die gewählten Politikerinnen und Politiker entscheiden über wichtige Themen und Gesetze. Da geht es zum Beispiel um Schulen, Kitas, Straßen, Busse oder die Polizei. Nach der Wahl entscheidet sich, wer künftig regiert. Die Partei, die die meisten Sitze im Landtag bekommt, hat dabei oft die besten Chancen. Meist reicht es aber nicht, um alleine zu regieren. Dann schließen sich meist mehrere Parteien zu einer Koalition zusammen.

Welche Parteien treten an

Seit fast 28 Jahren wird Mecklenburg-Vorpommern von der Partei SPD regiert, immer im Team mit anderen Parteien. Umfragen zeigen, dass die Partei ganz gute Chancen hat, wieder zu regieren. Noch besser steht im Moment die Partei AfD da. Sie liegt knapp vor der SPD.

Andere Parteien wie die CDU, Die Linke, Die Grünen oder das BSW und 13 weitere Parteien treten auch an. Ihre Umfragewerte sind allerdings viel niedriger als die von AfD und SPD. Wichtig: Umfragen zeigen nur einen Trend und nicht das tatsächliche Wahlergebnis.

Kritik an der AfD

An der Partei AfD gibt es immer wieder Kritik. Unter anderem weil einige Mitglieder der AfD rechtsextreme Ansichten haben. Manche Parteien und Politikexperten sehen die AfD als Gefahr für die Demokratie. Die AfD weist das zurück. Mehr dazu erfahrt ihr in dem verlinkten Artikel.

Politik in Deutschland : Kritik an der AfD - Darum geht es Deshalb wird über die AfD viel diskutiert mit Video 1:27

Wichtige Themen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Menschen in dem Bundesland sagen bei Befragungen: Schulen und Bildung sollten dringend verbessert werden. In dem Bundesland gibt es seit Jahren zu wenige Lehrkräfte und viel Unterricht fällt aus. Außerdem sind den Menschen die Themen Wirtschaft und Einwanderung wichtig.

Wer regieren könnte

Gerade sieht es nicht so aus, dass eine Partei so viele Stimmen bekommt, dass sie alleine regieren kann. Deshalb schließen sich Parteien meistens zu einer Koalition zusammen. Und da wird es kompliziert: Welche Parteien zusammen eine Mehrheit hätten, hängt stark davon ab, wie viele Stimmen die Parteien bekommen und welche Parteien es überhaupt in den Landtag schaffen. Und es hängt auch davon ab, wer überhaupt mit wem zusammenarbeiten will. Die CDU zum Beispiel sagt, dass sie keine Koalition mit der Partei Die Linke bilden wird. Und die meisten Parteien wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten.

Wann regiert eine Partei allein und wann mit Partnern? 19.08.2026 | 0:53 min

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Dieser Text wurde von Katrin geschrieben.