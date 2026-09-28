Neutral, neutraler, Schweiz? Die Schweiz gilt seit mehr als 200 Jahren als neutral. Doch einigen Menschen reichte das nicht. Deshalb wurde darüber abgestimmt, ob das Land noch strenger neutral sein soll.

Soll die Schweiz noch neutraler werden? Was für einige dafür und was dagegen spricht. Quelle: IMAGO / die Bildmanufaktur

Vielleicht kennt ihr das aus der Schule: Zwei Mitschüler streiten sich und ihr haltet euch lieber raus. Dann seid ihr neutral. Auch Länder können neutral sein. Die Schweiz ist dafür eines der bekanntesten Beispiele.

Bei einer Volksabstimmung haben die Menschen in der Schweiz über strengere Regeln zur Neutralität ihres Landes abgestimmt. Doch die Mehrheit war dagegen. Rund 70 Prozent stimmten mit Nein.

🗳️ Worüber wurde abgestimmt?

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 wird in der Schweiz besonders viel über Neutralität diskutiert. Damals übernahm die Schweiz viele Sanktionen gegen Russland. Sanktionen sind Strafen gegen Länder. Sie können zum Beispiel verhängt werden, wenn ein Land ein anderes angreift oder gegen internationale Regeln verstößt.

Einige Menschen in der Schweiz finden das falsch. Sie meinen: Die Schweiz sollte sich noch stärker aus Konflikten anderer Länder heraushalten und deshalb seltener Sanktionen unterstützen. Sie erhoffen sich, dass die Schweiz dadurch zum Beispiel vor Kriegen sicherer ist. Deshalb unterstützen sie die strengeren Regeln zur Neutralität.

❌ Warum waren viele dagegen?

Andere Menschen sehen das anders. Sie finden, dass die Schweiz bei Kriegen nicht einfach nichts tun sollte. Deshalb wollen sie, dass das Land auch weiterhin Sanktionen unterstützen kann. So kann die Schweiz zeigen, dass sie sich gegen Unrecht einsetzt:

Wenn Kriegsverbrechen begangen werden, [...] dann sollte die Schweiz sich nicht hinter der Neutralität verstecken. Neutralität ist kein Freipass, wegzuschauen. „ Helen Keller, Professorin für Völkerrecht an der Universität Zürich

Außerdem finden viele, dass die Schweiz auch weiterhin eng mit anderen Ländern zusammenarbeiten sollte und sich nicht zu stark von ihnen abgrenzen sollte.

🤔 Schweizer Neutralität: Was bedeutet das eigentlich?

Die Schweiz ist seit 1815 offiziell neutral. Was das genau bedeutet, erklären wir euch im Video:

Neutralität der Schweiz: Was heißt das? 28.09.2026 | 1:41 min

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.