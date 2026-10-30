Vor 65 Jahren suchte Deutschland Arbeitskräfte. Viele Menschen aus der Türkei kamen und fanden hier ein neues Zuhause.

Heute leben hier etwa drei Millionen Menschen mit Wurzeln in der Türkei. Quelle: dpa | Friso Gentsch

Die Nachnamen Yilmaz oder Demir sind zwar typisch für das Land Türkei. Doch auch in Deutschland heißen viele Leute so. Denn knapp drei Millionen Menschen in Deutschland haben Wurzeln in der Türkei, zum Beispiel, weil ihre Eltern dort geboren wurden.

Das hat mit einer Zeit vor 65 Jahren zu tun. Da suchten viele Firmen in der Bundesrepublik Deutschlands, damals der Westen Deutschlands, nach Arbeitskräften. Doch im eigenen Land gab es zu wenige. Deshalb suchten Firmen auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien, Griechenland und auch in der Türkei. Dazu schlossen die Türkei und Deutschland am 30. Oktober 1961 einen Vertrag: das Anwerbeabkommen. Die Türkei hoffte damals unter anderem, dass ihre Leute in Deutschland gut ausgebildet würden. Zwölf Jahre lang lief der Vertrag. In der Zeit kamen fast eine Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Türkei nach Deutschland.

⬇️ Was das mit dem Begriff "Gastarbeiter" zu tun hat, erklären wir euch in diesem Video:

Vor allem türkische Männer sollten zunächst für zwei Jahre zum Arbeiten nach Deutschland kommen. 30.10.2026 | 1:29 min

Nicht allen Arbeiterinnen und Arbeitern ging es in Deutschland gut. Viele machten schwere körperliche Arbeit, zum Beispiel im Bergbau. Ihr neues Zuhause war oft sehr klein und sie hatten mit Deutschen kaum Kontakt. Die Menschen behandelten sie auch nicht immer respektvoll wie Gäste. Dennoch bot der Neuanfang einigen die Chance auf einen besseren Lohn. Sie verdienten in Deutschland viel mehr als in ihrer Heimat. Und viele von ihnen sind schließlich geblieben.

🥙 Einfluss auf Essen und Musik

Mittlerweile gibt es in Deutschland super viele Dinge, die wir vielleicht ohne das Abkommen heute nicht kennen würden. Zum Beispiel in der Musik oder beim Essen. Der Döner Kebab gehört wohl zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten Deutschlands.

Dieser Text wurde von Pauline und Kinder dpa geschrieben.