Der Preis soll jedes Jahr neu berechnet werden. Wenn die Verkehrsunternehmen zum Beispiel in Zukunft noch mehr Geld ausgeben müssen, könnte auch das Deutschlandticket wieder teurer werden. Aber: Kaufen mehr Menschen das Ticket, nehmen die Unternehmen auch mehr Geld ein. Das könnte die Preiserhöhung bremsen.



Das heißt also: Ob und wie viel das Deutschlandticket teurer wird, lässt sich jetzt noch nicht sicher sagen.