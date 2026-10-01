Mehr Geld für Bus und Bahn:Das Deutschlandticket wird teurer!
Das Deutschlandticket kostet bald mehr. Warum der Preis steigt und ob sich das Ticket trotzdem noch lohnt, erfahrt ihr hier. ⬇️
Das Deutschlandticket kostet ab dem1. Januar 2027 nicht mehr 63 Euro, sondern 66,80 Euro pro Monat. Das haben Fachleute aus den Verkehrsministerien von Bund und Ländern entschieden.
Mit dem Deutschlandticket kann man in ganz Deutschland Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge nutzen. Rund 14,5 Millionen Menschen haben das Ticket.
Momentan werden viele Dinge immer teurer. Das hat auch mit der Inflation zu tun. Auch bei Bussen und Bahnen gilt: Die Verkehrsunternehmen müssen heute zum Beispiel mehr Geld für Strom, Treibstoff und die Bezahlung ihrer Mitarbeitendenausgeben als noch vor einigen Jahren. Unter anderem deshalb steigt der Preis des Deutschlandtickets. Das zusätzliche Geld soll den Verkehrsunternehmen helfen, ihre gestiegenen Kosten zu bezahlen.
Der Preis soll jedes Jahr neu berechnet werden. Wenn die Verkehrsunternehmen zum Beispiel in Zukunft noch mehr Geld ausgeben müssen, könnte auch das Deutschlandticket wieder teurer werden. Aber: Kaufen mehr Menschen das Ticket, nehmen die Unternehmen auch mehr Geld ein. Das könnte die Preiserhöhung bremsen.
Das heißt also: Ob und wie viel das Deutschlandticket teurer wird, lässt sich jetzt noch nicht sicher sagen.
Für viele Menschen könnte sich das Deutschlandticket weiterhin lohnen. Vor allem, wer häufig mit Bus und Bahn fährt, spart oft noch immer Geld. Denn auch viele andere Fahrkarten sind in den letzten Jahren teurer geworden.
Also: Ob sich das Deutschlandticket für euch lohnt, hängt vor allem davon ab, wie oft ihr mit Bus und Bahn unterwegs seid.
⛽ Nicht nur Bus- und Bahnfahren wird teurer. Auch für Benzin und Diesel müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell vielmehr bezahlen. Deshalb gibt es bis Ende des Jahres einen sogenannten Tankrabatt. Was dahintersteckt, erfahrt ihr in der logo!-Sendung:
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
logo! hat am 01.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.