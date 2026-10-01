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Deutschlandticket wird teurer

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Mehr Geld für Bus und Bahn:Das Deutschlandticket wird teurer!

Das Deutschlandticket kostet bald mehr. Warum der Preis steigt und ob sich das Ticket trotzdem noch lohnt, erfahrt ihr hier. ⬇️

Warum das Deutschlandticket jetzt wieder teurer wird.

Warum das Deutschlandticket jetzt wieder teurer wird.

Quelle: IMAGO / Ardan Fuessmann

Das Deutschlandticket kostet ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr 63 Euro, sondern 66,80 Euro pro Monat. Das haben Fachleute aus den Verkehrsministerien von Bund und Ländern entschieden.

Mit dem Deutschlandticket kann man in ganz Deutschland Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge nutzen. Rund 14,5 Millionen Menschen haben das Ticket.

⛽ Nicht nur Bus- und Bahnfahren wird teurer. Auch für Benzin und Diesel müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell viel mehr bezahlen. Deshalb gibt es bis Ende des Jahres einen sogenannten Tankrabatt. Was dahintersteckt, erfahrt ihr in der logo!-Sendung:

Sendung vom 01. Oktober 2026

Tankrabatt / logo! erklärt: Was ist KI? / Kann KI uns gefährlich werden? / Indien: Ungesunde Snacks-Verbot in Schulnähe / Tag der Musik

01.10.2026

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

logo! hat am 01.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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