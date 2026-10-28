Wahl in Israel: Wer regiert dort in Zukunft?

Israel hat ein neues Parlament gewählt. Doch wer Israel in Zukunft regieren wird, das ist unklar. Denn einen klaren Wahlsieger gibt es nicht.

So viele Menschen wie lange nicht mehr haben bei der Wahl in Israel ihre Stimme abgegeben. Vielen Menschen ist es gerade besonders wichtig, wer das Land in Zukunft regiert.

Wer wird Israel in Zukunft regieren? Nach der Wahl ist das noch unklar. Quelle: action press | Tomer Neuberg/MEI/SIPA / ddp | Ronen Zvulun/UPI

Warum diese Wahl so wichtig ist

Vor drei Jahren griff die Terrorgruppe Hamas Israel vom Gazastreifen aus an. Israel reagierte mit einem großen Gegenangriff. Seitdem leiden viele unter den Folgen des Konflikts - die Palästinenser, die im Gazastreifen leben und Menschen in Israel. Seit einem Jahr gilt zwar ein Waffenstillstand, aber einen dauerhaften Frieden gibt es bisher nicht. Für viele Menschen in Israel ist es deshalb gerade besonders wichtig, mitzuentscheiden, wie es in Israel weitergeht.

logo! erklärt : Wer die Hamas ist Wer hinter der Terrorgruppe Hamas steckt und welche Ziele sie verfolgt. Video 1:12

So ist es zu dem Krieg gekommen Quelle: ZDF Am Morgen des 7. Oktober 2023 hat die palästinensische Terrorgruppe Hamas Israel vom Gazastreifen aus angegriffen. Bewaffnete Hamas-Kämpfer überfielen Menschen in Israel und haben dabei mehr als 1.000 Menschen getötet. Die Terroristen haben auch Menschen gefangen genommen und als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Außerdem gab es Raketenangriffe auf Israel.



Israel reagierte mit Gegenangriffen auf die Hamas und den Gazastreifen. Die israelische Regierung schickte zum Beispiel Soldaten und Panzer in den Gazastreifen, um dort gegen die Terrorgruppe Hamas zu kämpfen. Israel sagt, dass es die Terrorgruppe Hamas besiegen will. Bei den Angriffen wurden bislang zehntausende Menschen getötet.

Wer tritt gegeneinander an?

Benjamin Netanjahu ist schon seit vielen Jahren Regierungschef in Israel und möchte das auch bleiben. Kritiker werfen ihm vor, sehr hart gegen Menschen und Gruppen vorzugehen, die er als Bedrohung für Israel ansieht. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Israel nicht vor dem Angriff der Hamas beschützt zu haben. Sein größter Herausforderer ist Gadi Eisenkot. Er war früher Chef der israelischen Armee und ist heute Politiker. Auch für ihn spielt die Sicherheit des Landes eine große Rolle. Seine Wählerinnen und Wähler hoffen, dass er eine andere Politik als Netanjahu macht.

Sie wollen in Zukunft regieren: Herausforderer Gadi Eisenkot (links) oder aktueller Regierungschef Benjamin Netanjahu (rechts). Quelle: dpa

Wer hat die Wahl gewonnen?

Direkt nach der Wahl war noch nicht klar, wer am Ende regieren wird. Nach den ersten Ergebnissen sieht es so aus, als hätte keines der großen politischen Lager, genug Stimmen um eine Regierung zu bilden. Deshalb müssten sich sowohl Netanjahu als auch Eisenkot nun erst einmal Partner suchen, die sie unterstützen. Bis feststeht, wie die neue Regierung aussieht, kann also noch einige Zeit vergehen.

So viele Menschen wie lange nicht haben mitgewählt. 28.10.2026 | 1:50 min

Mehr zum Thema

logo! : Konflikt im Gazastreifen Was gerade passiert und wie es dazu kam.

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.