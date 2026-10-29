Donald Trump auf Wahlkampf: Für die Zwischenwahlen, die sogenannten Midterms, macht er Werbung für sich und seine Partei, die Republikaner. Das Ergebnis ist auch für uns wichtig.

Für die diesjährigen Zwischenwahlen macht Donald Trump Wahlkampf für seine Politik und seine Partei. Quelle: AP | Eric Vryn; AP | semansky, patrick

Donald Trump müsste sich eigentlich keine Sorgen machen: Zwei Jahre regiert er noch als Präsident das Land USA. Mit seiner Politik hat er Einfluss auf die ganze Welt. Trotzdem steckt er aktuell mitten im Wahlkampf: Denn am Dienstag, 3. November, sind Zwischenwahlen in den USA.

Was sind Zwischenwahlen?

Wie viel Power behält der US-Präsident? Wir erklären die Wahl! 29.10.2026 | 1:33 min

Kurz und Knapp: Die Midterms Die Zwischenwahl findet in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des aktuellen Präsidenten der USA statt.

Alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Teil des Senats werden neu gewählt – also die Politikerinnen und Politiker, die die Menschen aus den ganzen USA vertreten.

und ein Teil des werden neu gewählt – also die Politikerinnen und Politiker, die die Menschen aus den ganzen USA vertreten. Die Midterms entscheiden, wie viel Unterstützung der Präsident aus den beiden Häusern bekommt .

aus den beiden Häusern . Verliert die Partei des Präsidenten in der Wahl die Mehrheit in einem oder beiden Häusern, wird es für ihn viel schwieriger, neue Gesetze zu machen.

🗳️ Warum sind diese Wahlen für uns in Deutschland wichtig?

Die Politik der USA beeinflusst auch, was bei uns passiert. So haben die hohen Preise beim Tanken vor allem mit dem Krieg der USA gegen den Iran zu tun, den Donald Trump begonnen hat. Viele Dienste von Firmen aus den USA gehören zu unserem Alltag wie Instagram, YouTube und ChatGPT. Was die Politik in den USA entscheidet, kann deshalb auch Auswirkungen auf uns haben.