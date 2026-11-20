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Gen-Z-Proteste:Demos in ganz Deutschland
Am 20. November sind in vielen deutschen Städten wieder junge Leute auf die Straße gegangen, um für Veränderungen zu demonstrieren.
Zu dem Protesttag aufgerufen hat vor allem die Gruppe "Gen Z regelt", aber auch andere Gruppen haben am Freitag eigene Demonstrationen veranstaltet. Sie alle fordern, dass die Politikerinnen und Politiker mehr für junge Leute in Deutschland tun sollen. Am 31. Oktober gab es schon mal Demonstrationen zu den gleichen Themen.
"Gen Z" steht für "Generation Z". Damit sind Menschen gemeint, die ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren worden sind. Die jüngsten "Gen Z"-Mitglieder sind gerade also um die 16 Jahre alt. Die ältesten sind etwa 31 Jahre alt.
Tausende auf der Straße
Dieses Mal waren zwar weniger Menschen dabei als im Oktober, aber trotzdem waren in ganz Deutschland tausende Demonstranten auf der Straße. Insgesamt waren in mehr als 50 Städten Proteste angemeldet. Mit Plakaten, großen Bannern und Sprechchören haben die Menschen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.
Worum geht's bei den Demos genau?
Vor allem friedlicher Protest
Bei den ersten Protesten am 31. Oktober gab es an einigen Orten auch Leute, die sich nicht friedlich verhalten haben, sondern zum Beispiel Schaufenster eingeworfen und Dinge geklaut haben. Eigentlich sollen die Proteste aber friedlich sein.
Dieses Mal gab solche heftigen Ausschreitungen bisher nicht. Die allermeisten Demonstranten haben sich friedlich verhalten.
Nicht nur in Deutschland
Ähnliche Proteste gibt es seit einigen Wochen in vielen Ländern. Angefangen haben sie in Frankreich. Am 20. November wurde auch nicht nur in Deutschland protestiert - sondern zum Beispiel auch ganz weit weg in Thailand.
Diesen Text hat Jelena geschrieben.
logo! hat am 20.11.2026 in der Sendung darüber berichtet.
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