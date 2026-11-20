Am 20. November sind in vielen deutschen Städten wieder junge Leute auf die Straße gegangen, um für Veränderungen zu demonstrieren.

Was den Demonstranten wichtig ist, erzählen einige von ihnen im Video. 20.11.2026 | 1:08 min

Zu dem Protesttag aufgerufen hat vor allem die Gruppe "Gen Z regelt", aber auch andere Gruppen haben am Freitag eigene Demonstrationen veranstaltet. Sie alle fordern, dass die Politikerinnen und Politiker mehr für junge Leute in Deutschland tun sollen. Am 31. Oktober gab es schon mal Demonstrationen zu den gleichen Themen.

"Gen Z" - was ist das nochmal? "Gen Z" steht für "Generation Z". Damit sind Menschen gemeint, die ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren worden sind. Die jüngsten "Gen Z"-Mitglieder sind gerade also um die 16 Jahre alt. Die ältesten sind etwa 31 Jahre alt.

Tausende auf der Straße

Dieses Mal waren zwar weniger Menschen dabei als im Oktober, aber trotzdem waren in ganz Deutschland tausende Demonstranten auf der Straße. Insgesamt waren in mehr als 50 Städten Proteste angemeldet. Mit Plakaten, großen Bannern und Sprechchören haben die Menschen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.

Worum geht's bei den Demos genau?

🏫 Bessere Schulen Zum Beispiel soll weniger Unterricht ausfallen und kaputte Schulgebäude und Universitäten sollen repariert werden. 🌍 Mehr Klimaschutz Die Politikerinnen und Politiker sollen mehr dafür tun, dass sich die Erde nicht immer weiter erwärmt. Denn darunter werden in der Zukunft vor allem die Menschen leiden, die gerade noch jung sind. ❌ Keine Wehrpflicht Wenn sich nicht genug Freiwillige für die Bundeswehr melden, könnten junge Männer dazu verpflichtet werden. Das wollen die Demonstranten auf keinen Fall. 💶 Bezahlbares Leben Die Demonstranten finden: Vieles ist zu teuer geworden. Zum Beispiel eine Wohnung zu mieten oder Lebensmittel einzukaufen. Sie wollen, dass sich das ändert. 🫂 Bessere Hilfsangebote Wenn es jungen Menschen nicht gut geht, zum Beispiel, weil sie sich oft sehr traurig fühlen oder eine Sucht haben, sollen sie schneller Hilfe bekommen.

Vor allem friedlicher Protest

Bei den ersten Protesten am 31. Oktober gab es an einigen Orten auch Leute, die sich nicht friedlich verhalten haben, sondern zum Beispiel Schaufenster eingeworfen und Dinge geklaut haben. Eigentlich sollen die Proteste aber friedlich sein.

Dieses Mal gab solche heftigen Ausschreitungen bisher nicht. Die allermeisten Demonstranten haben sich friedlich verhalten.

So sah die Demonstration von "Gen Z regelt" am 20. November in Berlin aus. Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nicht nur in Deutschland

Ähnliche Proteste gibt es seit einigen Wochen in vielen Ländern. Angefangen haben sie in Frankreich. Am 20. November wurde auch nicht nur in Deutschland protestiert - sondern zum Beispiel auch ganz weit weg in Thailand.

Diesen Text hat Jelena geschrieben.