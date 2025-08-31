logo!: 10 Jahre "Wir schaffen das."

Warum darüber gerade viele reden

Habt ihr schon mal diesen berühmten Satz gehört?

Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen das. „ Angela Merkel, 31. August 2015

Den hat Angela Merkel am 31. August 2015 gesagt. Damals war sie die Bundeskanzlerin von Deutschland. Jetzt, 10 Jahre später, reden viele Leute über diese Worte. Wir sagen euch, warum.

logo! : Angela Merkel Erfahrt mehr über die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin.

Was war damals los?

viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen. In mehreren Ländern gab es Kriege und Kämpfe. Der Sicherheit und einem besseren Leben. Merkel entschied, diese Menschen nach Deutschland zu lassen. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen. Die einen fanden es richtig, den Geflüchteten zu helfen. Andere sagten aber, dass Deutschland es nicht schaffen kann, so viele Menschen in Deutschland unterzubringen und zu versorgen. Merkel sagte diesen Satz, weil im Sommer 2015 besonderskamen. In mehreren Ländern gab es Kriege und Kämpfe. Der Bürgerkrieg in Syrien war im Sommer 2015 besonders heftig - viele machten sich deshalb von dort auf die Flucht Richtung Europa, auf der Suche nachund einem besseren Leben. Merkel entschied, diese Menschen nach Deutschland zu lassen. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen. Die einen, den Geflüchteten zu helfen. Andere sagten aber,, so viele Menschen in Deutschland unterzubringen und zu versorgen.

Insgesamt kamen 2015 knapp 900.000 Geflüchtete nach Deutschland. Quelle: ard

Und heute?

Viele Menschen, die damals nach Deutschland geflohen sind, haben mittlerweile ein Leben in Deutschland aufgebaut. Sie gehen zur Schule und die meisten Erwachsenen haben hier einen Job. Aber seit 2015 wird sehr viel darüber diskutiert, wie viele geflüchtete Menschen überhaupt in Deutschland leben sollten.