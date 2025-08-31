logo!: 10 Jahre "Wir schaffen das."

Merkel sagte diesen Satz, weil im Sommer 2015 besonders viele geflüchtete Menschen nach Deutschland
kamen. In mehreren Ländern gab es Kriege und Kämpfe. Der Bürgerkrieg in Syrien
war im Sommer 2015 besonders heftig - viele machten sich deshalb von dort auf die Flucht Richtung Europa, auf der Suche nach Sicherheit
und einem besseren Leben. Merkel entschied, diese Menschen nach Deutschland zu lassen. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen. Die einen fanden es richtig
, den Geflüchteten zu helfen. Andere sagten aber, dass Deutschland es nicht schaffen kann
, so viele Menschen in Deutschland unterzubringen und zu versorgen.