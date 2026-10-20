Jedes Jahr haben Zehntausende Kinder in Deutschland eine Gehirnerschütterung und die kann heftige Folgen haben. Mit dem K.E.K.S.-Test könnt ihr sie rechtzeitig erkennen ⬇️

Ein richtig heftiger Kopfstoß ... aua ... kann ganz schön weh tun. Manchmal entsteht dabei nur eine Beule, manchmal aber auch eine Gehirnerschütterung - also eine Verletzung des Gehirns. Dabei wird das Gehirn durch einen starken Stoß oder eine schnelle Bewegung des Kopfes kurzzeitig durcheinandergebracht.

Das kann mit eurem Körper nach einer Gehirnerschütterung passieren! 20.10.2026 | 1:34 min

Gehirnerschütterung - ja oder nein? Mach den 🍪-Test!

Meistens ist es gar nicht so leicht zu erkennen, ob jemand wirklich eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Fachleute haben dafür den K.E.K.S.-Test entwickelt (und zwar extra für euch, also für Kinder ab Grundschulalter). Hört sich lecker an, hat aber leider so gar nichts mit echten Keksen zu tun. Die Buchstaben sind jeweils eine Abkürzung für bestimmte Fragen, die du dir oder anderen Menschen in dieser Situation stellen kannst.

K wie Kopf Hast du Kopfschmerzen? Ist dir schwindelig? Ist dir übel? E wie Empfindlichkeit Hast du besonders schlechte Laune? Bist du schnell genervt? Ist dir alles zu viel? K wie Konzentration Kannst du dich schlecht konzentrieren? Fühlst du dich wie benebelt? Bist du vergesslich? S wie Schlaf Schläfst du schlechter? Bist du müder als sonst? Fühlst du dich erschöpft?

Wer eine oder mehrere Fragen mit "Ja" beantwortet, sollte zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Dann kann es nämlich sein, dass es sich tatsächlich um eine Gehirnerschütterung handelt. Ganz wichtig: Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und das Ganze medizinisch abchecken zu lassen! Die meisten Gehirnerschütterungen heilen auch wieder von alleine ab - sofern man sich zu Hause für ein paar Tage ausruht.

Dieser Text wurde von Simone geschrieben.