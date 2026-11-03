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Olympische Jugend-Sommerspiele im Senegal

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Von Badminton bis Wushu:Olympische Sommerspiele für Jugendliche

Es ist ein riesiges Event für junge Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt: Zwei Wochen lang kämpfen sie in Sportarten wie Rudern, Boxen, Skateboard oder Tischtennis.

Verschiedene Sportlerinnen und Sportler bei den Youth Olympics

Verschiedene Sportlerinnen und Sportler bei den Youth Olympics

Quelle: AFP/AP/IMAGO

Vom 31. Oktober bis zum 13. November treten junge Sportlerinnen und Sportler bei den vierten Youth Olympic Games in Senegals Hauptstadt Dakar an. 🇸🇳 Es ist das erste Mal, dass olympische Spiele auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden. 🌍

Die wichtigsten Infos zu diesem Event findet ihr hier: ⬇️

🥇🥋 Erste Medaille für Deutschland: Jodoka Jolina Reinhold

Seht hier, wie sie ihre erste Goldmedaille gewinnt, obwohl es vorher einige Schwierigkeiten gab:

Jodoka Jolina Reinhold gewinnt Gold bei den Youth Olympics

Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen hat die deutsche Judoka Jolina Reinhold die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen.

03.11.2026

Dieser Text wurde von Luise geschrieben.

logo! hat am 03.11.2026 in dem Video "Gold für Judoka Reinhold" darüber berichtet.

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