Olympische Jugend-Sommerspiele im Senegal

Es gibt Kritik am Gastgeberland Senegal. Dort können Menschen für gleichgeschlechtliche Beziehungen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Auch wer sich für LGBTQ+-Menschen einsetzt, kann Ärger mit dem Gesetz bekommen. Kritikerinnen und Kritiker sagen: Das passt nicht zu den olympischen Werten. Denn bei Olympia sollen alle Menschen gleich behandelt werden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verspricht, sich dafür einzusetzen, dass diese Werte eingehalten werden.