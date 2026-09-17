Kader des DFB: Jürgen Klopp nominiert 44 Spieler

Gleich 16 Spieler wurden zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Darunter sind einige Namen, die viele Fußballfans noch gar nicht kennen.



Klopp erklärt das so: Er möchte herausfinden, welche Spieler gut zusammenpassen und mit welcher Mannschaft Deutschland in Zukunft wieder erfolgreicher werden kann. Deshalb bekommen viele junge Talente die Chance, sich zu beweisen. "Wir sehen ganz viel Potenzial", sagte Klopp über die jungen Spieler.