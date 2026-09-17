Kader des DFB: Jürgen Klopp nominiert 44 Spieler

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Neue Fußball-Nationalmannschaft:Jürgen Klopp überrascht mit XXL-Kader
So einen großen Kader gab's noch nie! Bundestrainer Jürgen Klopp hat gleich 44 Fußballer für seine ersten Spiele mit der Nationalmannschaft nominiert. Warum er das macht und wer jetzt seine Chance bekommt.
Jürgen Klopp ist seit etwa einem Monat Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Für seine ersten vier Spiele möchte er möglichst viele Fußballer kennenlernen. Deshalb hat er gleich 44 Spieler nominiert.
Das Besondere: Die Spieler werden auf zwei verschiedene Kader aufgeteilt. Nach den ersten beiden Spielen reist ein Teil der Mannschaft ab und neue Spieler kommen dazu. So kann Klopp noch mehr Fußballer unter die Lupe nehmen.
🤔 Wenn ihr euch jetzt noch fragt: Wer ist dieser Jürgen Klopp eigentlich? Dann haben wir hier das perfekte Video für euch:
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
💬 Was haltet ihr von Klopps Plan, gleich 44 Spieler zu testen? Schreibt uns! ⬇️
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- hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gut