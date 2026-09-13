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Müde Schülerinnen und Schüler:Fast jeder zweite hat Schlafprobleme
Schlecht geschlafen? Damit seid ihr nicht allein. Das zeigt eine große Befragung.
Gääähn! Richtig viele von euch fühlen sich mindestens einmal die Woche erschöpft (69 %). Und sogar fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der 5. bis 10. Klasse hat Schlafstörungen! Das kam bei einer großen Befragung von etwa 30.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland heraus. Besonders auffällig: Die Schlafprobleme nehmen seit einigen Jahren zu. Immer mehr Kinder und Jugendliche sagen also, dass sie schlecht schlafen.
Warum das ein Problem ist
Zu wenig Schlaf kann eine Menge Probleme machen. Eines davon: Wer müde und erschöpft ist, kann sich schlechter konzentrieren und lernen. Die Fachleute hinter der Befragung vermuten, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, dass Deutschland bei der Bildungsstudie Pisa so schlecht wie noch nie abgeschnitten hat.
Woran liegt's?
Einen Grund für schlechten Schlaf habt ihr vielleicht gerade sogar in der Hand: das Smartphone. Wer bis spät abends auf Social Media durch Videos scrollt oder aufregende Inhalte anschaut, kommt oft schlechter zur Ruhe und schläft weniger. Da hilft leider nur: Handy weg und Augen zu! Noch mehr Einschlaf-Tipps gibt's hier zum Durchklicken⬇️
Was macht ihr, wenn ihr nicht einschlafen könnt? Teilt eure Tipps mit uns in den Kommentaren!
Diesen Text hat Johanna geschrieben.
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Kommentare
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- 67
Also irgendwie klappt das einschlafen nie so gut obwohl ich nicht am Handy bin oder mich austobe, keine Ahnung warum es nicht klappt
- Zuenzler
Keine energys trinken
- Kami
Wenn ich nicht einschlafen kann, hilft mir meistens so zu tun das ich so tue als ob ich nicht schlafen möchte und dann schlaf ich automatisch ein.
- Lenal
Hab noch bis Montag Ferien