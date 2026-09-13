Schlecht geschlafen? Damit seid ihr nicht allein. Das zeigt eine große Befragung.

🥱 Immer mehr Kinder und Jugendliche fühlen sich erschöpft. Quelle: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Collage

Gääähn! Richtig viele von euch fühlen sich mindestens einmal die Woche erschöpft (69 %). Und sogar fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der 5. bis 10. Klasse hat Schlafstörungen! Das kam bei einer großen Befragung von etwa 30.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland heraus. Besonders auffällig: Die Schlafprobleme nehmen seit einigen Jahren zu. Immer mehr Kinder und Jugendliche sagen also, dass sie schlecht schlafen.

Warum das ein Problem ist

Zu wenig Schlaf kann eine Menge Probleme machen. Eines davon: Wer müde und erschöpft ist, kann sich schlechter konzentrieren und lernen. Die Fachleute hinter der Befragung vermuten, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, dass Deutschland bei der Bildungsstudie Pisa so schlecht wie noch nie abgeschnitten hat.

Woran liegt's?

Einen Grund für schlechten Schlaf habt ihr vielleicht gerade sogar in der Hand: das Smartphone. Wer bis spät abends auf Social Media durch Videos scrollt oder aufregende Inhalte anschaut, kommt oft schlechter zur Ruhe und schläft weniger. Da hilft leider nur: Handy weg und Augen zu! Noch mehr Einschlaf-Tipps gibt's hier zum Durchklicken⬇️

Keine Action! Vor dem Schlafengehen nicht mehr rumspringen, toben oder Sport machen. Und lieber auch keine aufregenden Filme direkt vor der Schlafenszeit gucken – macht lieber etwas Gemütliches, Ruhiges. Quelle: dpa

Was macht ihr, wenn ihr nicht einschlafen könnt? Teilt eure Tipps mit uns in den Kommentaren!

Diesen Text hat Johanna geschrieben.