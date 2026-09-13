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Schlafprobleme: Fast jeder zweite Schüler schläft schlecht

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Müde Schülerinnen und Schüler:Fast jeder zweite hat Schlafprobleme

Schlecht geschlafen? Damit seid ihr nicht allein. Das zeigt eine große Befragung.

Mädchen mit einer Bettdecke um sich und eine Gedankenblase mit der Aufschrift "ZZZZ"

🥱 Immer mehr Kinder und Jugendliche fühlen sich erschöpft.

Quelle: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Collage

Gääähn! Richtig viele von euch fühlen sich mindestens einmal die Woche erschöpft (69 %). Und sogar fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der 5. bis 10. Klasse hat Schlafstörungen! Das kam bei einer großen Befragung von etwa 30.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland heraus. Besonders auffällig: Die Schlafprobleme nehmen seit einigen Jahren zu. Immer mehr Kinder und Jugendliche sagen also, dass sie schlecht schlafen.

Warum das ein Problem ist

Zu wenig Schlaf kann eine Menge Probleme machen. Eines davon: Wer müde und erschöpft ist, kann sich schlechter konzentrieren und lernen. Die Fachleute hinter der Befragung vermuten, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, dass Deutschland bei der Bildungsstudie Pisa so schlecht wie noch nie abgeschnitten hat.

Woran liegt's?

Einen Grund für schlechten Schlaf habt ihr vielleicht gerade sogar in der Hand: das Smartphone. Wer bis spät abends auf Social Media durch Videos scrollt oder aufregende Inhalte anschaut, kommt oft schlechter zur Ruhe und schläft weniger. Da hilft leider nur: Handy weg und Augen zu! Noch mehr Einschlaf-Tipps gibt's hier zum Durchklicken⬇️

Ein Kind beim Fersehschauen
Gestapelte Cheeseburger und Pommes Frites
Kinder lesen das Buch "Jim Knopf". Auf der Seite sind Illustrationen.
Vogelperspektive Frau, die im Bett in Heft schreibt
Mädchen liegt im Bett
Smartphone im Bett
Junge schaut im Bett unter der Decke ins Smartphone, trägt Lichtergirlande um den Hals
Lernen im Schlaf
Nackte Füße unter der Bettdecke.
Ein Thermometer

Keine Action!

Vor dem Schlafengehen nicht mehr rumspringen, toben oder Sport machen. Und lieber auch keine aufregenden Filme direkt vor der Schlafenszeit gucken – macht lieber etwas Gemütliches, Ruhiges.

Quelle: dpa

Was macht ihr, wenn ihr nicht einschlafen könnt? Teilt eure Tipps mit uns in den Kommentaren!

Diesen Text hat Johanna geschrieben.

logo! hat am 13.09.2026 in der Sendung über dieses Thema berichtet.

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    logo!:Nach den Ferien wieder früh aufstehen?!

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Kommentare

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4 Kommentare
  • 67
    Also irgendwie klappt das einschlafen nie so gut obwohl ich nicht am Handy bin oder mich austobe, keine Ahnung warum es nicht klappt 
  • Zuenzler
    Keine energys trinken
  • Kami
    Wenn ich nicht einschlafen kann, hilft mir meistens so zu tun das ich so tue als ob ich nicht schlafen möchte und dann schlaf ich automatisch ein.
  • Lenal
    Hab noch bis Montag Ferien 