Warum weltweit die Wasserreserven schrumpfen

An vielen Orten der Welt gibt es weniger Wasser in Flüssen, außerdem werden Gletscher kleiner und der Grundwasserspiegel sinkt . Allerdings sieht die Lage nicht überall gleich aus. In Teilen Mittel- und Osteuropas gab es 2025 deutlich weniger Grundwasser als zuvor. In Nordeuropa stieg der Grundwasserspiegel dagegen an .

Wasserreserven schrumpfen seit 10 Jahren

Zu den Wasservorräten gehören auch Gletscher, Schnee und Eis. Und insgesamt sind diese Reserven in den vergangenen Jahren geschrumpft. Zum Beispiel wegen des Klimawandels und weil es mehr Menschen auf der Welt gibt, die Wasser verwenden. Diese Reserven sind allerdings wichtig, etwa weil sie helfen können, trockene Zeiten auszugleichen. Warum sie außerdem wichtig für Mensch und Natur sind, erfahrt ihr im Video: