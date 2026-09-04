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Spiele für die Autofahrt: Ideen gegen Langeweile

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Lange Autofahrt? Kein Problem!:Diese 7 Spiele vertreiben die Langeweile

Wenn die Autofahrt gefühlt länger dauert als die Sommerferien, helfen diese 7 lustigen Spiele gegen Langeweile. 😅👇

Spiele für lange Autofahrten

Von "Wer bin ich?" bis zu verrückte Geschichten erzählen: Wir zeigen euch Anleitungen für 7 lustige Spiele bei langen Autofahrten!

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Stundenlang aus dem Fenster schauen, immer wieder fragen "Wann sind wir endlich da?" und dann auch noch Stau? Och nee, wie laaaangweilig! Aber kein Problem: Wir zeigen euch einfache, aber super lustige Spiele, die ihr auf langen Autofahrten miteinander spielen könnt – und dafür braucht ihr nur euch selbst und mindestens einen Mitspieler oder eine Mitspielerin!

Warum fühlt sich die Rückreise eigentlich oft kürzer an als die Hinfahrt – auch wenn sie genau gleich lang dauert? Diesen Effekt erklären wir euch in diesem Video:

Rückreise-Effekt einfach erklärt

Viele Menschen empfinden die Rückfahrt oft kürzer obwohl Hin- und Rückfahrt genau gleich lang gedauert haben. Woran das liegt? logo! erklärt es euch!

04.09.2026 | 1:21 min

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

logo! hat am 04.09.2026 in dem Video "Warum sich die Rückreise oft kürzer anfühlt" darüber berichtet.

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