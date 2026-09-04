Spiele für die Autofahrt: Ideen gegen Langeweile

Du denkst dir heimlich eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Danach einigt ihr euch auf eine Kategorie, zum Beispiel Tiere. Dabei gilt: 10 steht für dein Lieblingstier, 1 für ein Tier, das du überhaupt nicht magst. Jetzt nennst du ein Tier, das zu deiner Zahl passt. Hast du zum Beispiel die 2 gewählt und magst Schlangen nicht besonders, aber Ameisen noch weniger, könntest du "Schlange" sagen. Die anderen müssen nun erraten, welche Zahl du dir ausgesucht hast. Je besser ihr euch kennt, desto leichter wird das Spiel.