logo!: Schweres Erdbeben in Afghanistan

In Afghanistan hat es in der Nacht auf Montag ein starkes Erdbeben gegeben. Besonders heftig war es in der Region Kunar im Nordosten des Landes. Dort sind mindestens 800 Menschen gestorben und mehr als 2.800 wurden verletzt . Es wird allerdings vermutet, dass es noch deutlich mehr Opfer gibt.

Schwer zugängliche Gebiete

Erdbeben nicht selten

Schon in den vergangenen Jahren gab es in verschiedenen Regionen mehrere starke Beben mit vielen Toten. Viele haben dadurch ihr Zuhause verloren. Das trifft die Menschen dort besonders hart, denn Afghanistan ist ein Land, in dem viele Menschen sowieso schon sehr arm sind. Dass es in Afghanistan häufiger zu Erdbeben kommt, liegt daran, dass dort zwei große Erdplatten aufeinandertreffen.