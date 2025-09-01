logo!: Schweres Erdbeben in Afghanistan

1:16 min
Viele Tote und Verletzte:Schweres Erdbeben in Afghanistan
Bei einem Erdbeben in Afghanistan gab es viele Tote und Verletzte. Besonders betroffen ist die Region Kunar. Dort gab es große Zerstörung.
In Afghanistan hat es in der Nacht auf Montag ein starkes Erdbeben gegeben. Besonders heftig war es in der Region Kunar im Nordosten des Landes. Dort sind mindestens 800 Menschen gestorben und mehr als 2.800 wurden verletzt. Es wird allerdings vermutet, dass es noch deutlich mehr Opfer gibt.
In der Region Kunar hat ein heftiges Erdbeben für große Zerstörung gesorgt.
Quelle: AP
Schwer zugängliche Gebiete
Das Erdbeben hat viele Schäden angerichtet. Viele Häuser sind kaputt gegangen. Manche Dörfer konnten zunächst gar nicht erreicht werden, weil die Straßen dorthin zerstört wurden. Bei einigen Orten ist noch völlig unbekannt, wie stark sie vom Beben getroffen wurden. Viele Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, um bei der Suche nach Überlebenden zu helfen. Auch die Vereinten Nationen (kurz: UNO) schicken per Flugzeug Rettungsteams mit Nahrung und Medikamenten.
Erdbeben nicht selten
Schon in den vergangenen Jahren gab es in verschiedenen Regionen mehrere starke Beben mit vielen Toten. Viele haben dadurch ihr Zuhause verloren. Das trifft die Menschen dort besonders hart, denn Afghanistan ist ein Land, in dem viele Menschen sowieso schon sehr arm sind. Dass es in Afghanistan häufiger zu Erdbeben kommt, liegt daran, dass dort zwei große Erdplatten aufeinandertreffen.
Dieser Text wurde von Felix geschrieben.