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100 Milliarden Euro für Schulen?:Demonstrationen für bessere Bildung
Was muss sich an Schulen ändern? Darüber wird gerade viel diskutiert. In mehreren Städten demonstrieren einige Hundert Menschen deshalb für bessere Bildung. Was sie fordern, erfahrt ihr hier. ⬇️
Das Bündnis "Bildungswende JETZT!" hat am Samstag, den 19.09. zu Demonstrationen in ganz Deutschland aufgerufen. Hinter dem Bündnis stehen unter anderem Gewerkschaften, also Organisationen, die die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertreten, sowie Eltern-, Lehrkräfte- und Schülervertretungen.
Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass es ihrer Meinung nach große Probleme im Bildungssystem gibt und sich dringend etwas ändern muss.
Diese 4 Dinge fordern die Demonstrierenden:
Das kritisieren die Demonstrierenden
Das Bündnis erinnert an die sogenannte PISA-Studie. Diese untersucht regelmäßig die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Ländern. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 zeigen: Deutsche Schülerinnen und Schüler schnitten dabei so schlecht ab wie noch nie zuvor.
Die Organisatoren sagen: In Deutschland haben nicht alle Kinder die gleichen Bildungschancen. Kinder aus Familien mit weniger Geld haben es oft schwerer, in der Schule erfolgreich zu sein. Warum die Herkunft noch immer einen großen Einfluss haben kann, erfahrt ihr im Video:
Warum ist das Thema vielen so wichtig?
Die Demonstrierenden sind überzeugt, dass gute Bildung viele Probleme lösen kann. Sie sagen: Wenn Kinder und Jugendliche bessere Chancen in Schule und Ausbildung haben, hilft das nicht nur den einzelnen Menschen, sondern der ganzen Gesellschaft.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.