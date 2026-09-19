Was muss sich an Schulen ändern? Darüber wird gerade viel diskutiert. In mehreren Städten demonstrieren einige Hundert Menschen deshalb für bessere Bildung. Was sie fordern, erfahrt ihr hier. ⬇️

Bei den Demonstrationen machen unter anderem Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit. Quelle: dpa/Christian Lademann

Das Bündnis "Bildungswende JETZT!" hat am Samstag, den 19.09. zu Demonstrationen in ganz Deutschland aufgerufen. Hinter dem Bündnis stehen unter anderem Gewerkschaften, also Organisationen, die die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertreten, sowie Eltern-, Lehrkräfte- und Schülervertretungen.

Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass es ihrer Meinung nach große Probleme im Bildungssystem gibt und sich dringend etwas ändern muss.

Diese 4 Dinge fordern die Demonstrierenden:

🏫 Schulen und Kitas verbessern Das Bündnis fordert, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf gute Bildung bekommen sollen. Dabei soll es keine Rolle spielen, woher jemand kommt oder ob ein Kind eine Behinderung hat. Außerdem wünschen sich die Demonstrierenden mehr Unterstützung für die persönliche Entwicklung der Kinder. 🧑‍🏫 Mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher An vielen Schulen fehlen Lehrkräfte und in vielen Kitas Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb fordert das Bündnis bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildungsplätze, damit sich mehr Menschen für diese Berufe entscheiden. 💶 Mehr Geld für Bildung Besonders wichtig für die Organisatoren der Demonstration ist mehr Geld für Bildung. Sie fordern mindestens 100 Milliarden Euro für Schulen und Kitas. Damit könnten zum Beispiel Gebäude saniert, neue Geräte angeschafft oder zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden. 🗨️ Ein Bildungsgipfel Außerdem fordert das Bündnis einen Bildungsgipfel. Das ist ein großes Treffen, bei dem Politikerinnen und Politiker sowie Menschen aus dem Bildungsbereich gemeinsam über Bildung sprechen. Dort sollen Lösungen für die Probleme im Bildungssystem gefunden werden.

Das kritisieren die Demonstrierenden

Das Bündnis erinnert an die sogenannte PISA-Studie. Diese untersucht regelmäßig die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Ländern. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 zeigen: Deutsche Schülerinnen und Schüler schnitten dabei so schlecht ab wie noch nie zuvor.

PISA-Studie : So schlecht war Deutschland noch nie! Fachleute nennen als wichtigen Grund für das schlechte Abschneiden bei PISA die Familie.

Die Organisatoren sagen: In Deutschland haben nicht alle Kinder die gleichen Bildungschancen. Kinder aus Familien mit weniger Geld haben es oft schwerer, in der Schule erfolgreich zu sein. Warum die Herkunft noch immer einen großen Einfluss haben kann, erfahrt ihr im Video:

Was Eltern und Schule damit zu tun haben. 26.03.2026 | 1:34 min

Warum ist das Thema vielen so wichtig?

Die Demonstrierenden sind überzeugt, dass gute Bildung viele Probleme lösen kann. Sie sagen: Wenn Kinder und Jugendliche bessere Chancen in Schule und Ausbildung haben, hilft das nicht nur den einzelnen Menschen, sondern der ganzen Gesellschaft.

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.