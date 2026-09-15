Vor dem Lernen noch kurz am Handy chillen - und schon ist eine Stunde vergangen! Hier erfahrt ihr, was ihr gegen das ständige Aufschieben tun könnt.

Bestimmt kennt ihr das: Ihr habt superviele Hausaufgaben auf und die ersten Klassenarbeiten stehen kurz bevor. Eigentlich müsstet ihr dringend mit dem Schulkram loslegen. Doch dann sitzt ihr da, lasst euch ablenken oder fangt an, ganz andere Sachen zu machen - ein klarer Fall von Aufschieberitis oder auch Prokrastination!

Wer Aufgaben aufschiebt, macht sich am Ende Druck und wird unzufrieden, sagen Experten und Expertinnen. Quelle: IMAGO/AFLO; Zoonar/KASHAPOVA; dpa/Julian Stratenschulte; ZDF



Bei Prokrastination werden Aufgaben oder Lernen also aufgeschoben, obwohl ihr vorhabt, diese zu erledigen. Und oft habt ihr dabei ein schlechtes Gewissen, weil ihr wisst, dass das nach hinten losgehen kann. Also, dass ihr es zum Beispiel nicht mehr schafft, eure Aufgaben zu erledigen oder in Zeitstress geratet.

Diese Gründe kann Prokrastination haben

Manche wollen alles perfekt machen, und das verunsichert sie so sehr, dass sie gar nicht erst loslegen. Eine Aufgabe kann anfangs auch einfach zu schwierig und zu groß wirken. Außerdem können das Handy, Lärm oder andere Dinge ablenken. All das kann es erschweren, mit den Aufgaben anzufangen.

Es gibt auch andere Gründe, die einen davon abhalten, Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel, wenn der Bus zu spät kommt oder man krank ist. Das ist dann keine Prokrastination.

Prokrastinieren kann echt frustrierend sein und euch davon abhalten, wichtige Aufgaben zu erledigen.

Fünf Tipps, um Loszulegen

1. 📱 Weg mit der Ablenkung! Räumt euren Schreibtisch zuerst ordentlich auf, schaltet euer Handy aus oder legt es am besten in einen ganz anderen Raum. Das kann dabei helfen, euch voll und ganz auf die Aufgaben zu konzentrieren. 2. 📝 Schafft Struktur Macht euch einen genauen Überblick über eure Aufgaben: Was müsst ihr bis wann erledigen? Dabei könnt ihr die Aufgaben in kleinere Schritte aufteilen. So habt ihr schneller kleinere Erfolge. 3. ⏸️ Legt regelmäßige Pausen ein! Denkt daran, während des Lernens oder der Hausaufgaben regelmäßige Pausen zu machen. In dieser Zeit könnt ihr euch kurz ausruhen, um wieder Kraft zu tanken. 4. 🎁 Belohnt euch! Gönnt euch kleine Belohnungen oder plant eine Aktivität, wenn ihr mit den Aufgaben fertig seid. So habt ihr etwas, auf das ihr euch freuen könnt. 5. 🤝Tauscht euch mit euren Freundinnen und Freunden aus! Redet mit Freundinnen und Freunden. Vielleicht haben sie noch einen Tipp, der euch hilft, weniger zu prokrastinieren!

Außerdem haben drei Schüler aus Hamburg einen KI-Roboter erfunden, der beim Lernen helfen soll:

Drei Schüler haben einen Roboter erfunden, der beim Lernen hilft. 27.08.2026 | 1:55 min

Dieser Text wurde von Ilenia geschrieben.

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