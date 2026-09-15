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Keine Lust auf Hausaufgaben?:Fünf Tipps gegen's Aufschieben
Vor dem Lernen noch kurz am Handy chillen - und schon ist eine Stunde vergangen! Hier erfahrt ihr, was ihr gegen das ständige Aufschieben tun könnt.
Bestimmt kennt ihr das: Ihr habt superviele Hausaufgaben auf und die ersten Klassenarbeiten stehen kurz bevor. Eigentlich müsstet ihr dringend mit dem Schulkram loslegen. Doch dann sitzt ihr da, lasst euch ablenken oder fangt an, ganz andere Sachen zu machen - ein klarer Fall von Aufschieberitis oder auch Prokrastination!
Bei Prokrastination werden Aufgaben oder Lernen also aufgeschoben, obwohl ihr vorhabt, diese zu erledigen. Und oft habt ihr dabei ein schlechtes Gewissen, weil ihr wisst, dass das nach hinten losgehen kann. Also, dass ihr es zum Beispiel nicht mehr schafft, eure Aufgaben zu erledigen oder in Zeitstress geratet.
Diese Gründe kann Prokrastination haben
Manche wollen alles perfekt machen, und das verunsichert sie so sehr, dass sie gar nicht erst loslegen. Eine Aufgabe kann anfangs auch einfach zu schwierig und zu groß wirken. Außerdem können das Handy, Lärm oder andere Dinge ablenken. All das kann es erschweren, mit den Aufgaben anzufangen.
Es gibt auch andere Gründe, die einen davon abhalten, Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel, wenn der Bus zu spät kommt oder man krank ist. Das ist dann keine Prokrastination.
Prokrastinieren kann echt frustrierend sein und euch davon abhalten, wichtige Aufgaben zu erledigen.
Fünf Tipps, um Loszulegen
Außerdem haben drei Schüler aus Hamburg einen KI-Roboter erfunden, der beim Lernen helfen soll:
Dieser Text wurde von Ilenia geschrieben.
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Tipps zum Loslegen
logo!:Seid ihr auch zu viel am Handy?Video2:00
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Kommentare
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- DANIII
Einen 3min teimer machen und alles was euch stört so wie Handy oder lieblings Buch einfach ganz weit weg von euch so wie das nächste zimmer und ihr fangt an und wen der teimer fertig ist hat man lust mehr zu machen
- Coole
Das sind ja gute Nachrichten ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!!! 🤣
- Lolli
Ich liebe mein Handy
- Zuenzler
Ich hab mir auf dem handy einen scrollblocler installiert, funktioniert gut