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Aufschieben: Gründe und was dagegen hilft

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Keine Lust auf Hausaufgaben?:Fünf Tipps gegen's Aufschieben

Vor dem Lernen noch kurz am Handy chillen - und schon ist eine Stunde vergangen! Hier erfahrt ihr, was ihr gegen das ständige Aufschieben tun könnt.

Bestimmt kennt ihr das: Ihr habt superviele Hausaufgaben auf und die ersten Klassenarbeiten stehen kurz bevor. Eigentlich müsstet ihr dringend mit dem Schulkram loslegen. Doch dann sitzt ihr da, lasst euch ablenken oder fangt an, ganz andere Sachen zu machen - ein klarer Fall von Aufschieberitis oder auch Prokrastination!

Kind prokrastiniert und denkt über Fußball und Videospiele nach.

Wer Aufgaben aufschiebt, macht sich am Ende Druck und wird unzufrieden, sagen Experten und Expertinnen.

Quelle: IMAGO/AFLO; Zoonar/KASHAPOVA; dpa/Julian Stratenschulte; ZDF


Bei Prokrastination werden Aufgaben oder Lernen also aufgeschoben, obwohl ihr vorhabt, diese zu erledigen. Und oft habt ihr dabei ein schlechtes Gewissen, weil ihr wisst, dass das nach hinten losgehen kann. Also, dass ihr es zum Beispiel nicht mehr schafft, eure Aufgaben zu erledigen oder in Zeitstress geratet.

Diese Gründe kann Prokrastination haben

Manche wollen alles perfekt machen, und das verunsichert sie so sehr, dass sie gar nicht erst loslegen. Eine Aufgabe kann anfangs auch einfach zu schwierig und zu groß wirken. Außerdem können das Handy, Lärm oder andere Dinge ablenken. All das kann es erschweren, mit den Aufgaben anzufangen.

Es gibt auch andere Gründe, die einen davon abhalten, Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel, wenn der Bus zu spät kommt oder man krank ist. Das ist dann keine Prokrastination.

Prokrastinieren kann echt frustrierend sein und euch davon abhalten, wichtige Aufgaben zu erledigen.

Fünf Tipps, um Loszulegen

Außerdem haben drei Schüler aus Hamburg einen KI-Roboter erfunden, der beim Lernen helfen soll:

KI-Roboter hilft gegen Ablenkung beim Lernen

Drei Schüler haben einen Roboter erfunden, der beim Lernen hilft.

27.08.2026 | 1:55 min

Dieser Text wurde von Ilenia geschrieben.

Habt ihr noch Tipps? Schreibt's uns unten in die Kommentare!👇

logo! hat am 15.09.2026 in dem Video "KI-Roboter hilft gegen Ablenkung beim Lernen" darüber berichtet.

Tipps zum Loslegen

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Kommentare

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12 Kommentare
  • DANIII
    Einen 3min teimer machen und alles was euch stört so wie Handy oder lieblings Buch einfach ganz weit weg von euch so wie das nächste zimmer und ihr fangt an und wen der teimer fertig ist hat man lust mehr zu machen
  • Coole
    Das sind ja gute Nachrichten ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!!! 🤣 
  • Lolli
    Ich liebe mein Handy
  • Zuenzler
    Ich hab mir auf dem handy einen scrollblocler installiert, funktioniert gut