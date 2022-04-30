  3. Suche

Foto des Monats September: Leben auf der Straße

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Foto des Monats September:Leben auf der Straße

Beim logo!-Fotowettbewerb geht es diesmal um obdachlose Menschen. Zuschauerin Toni findet es nicht okay, wie manche mit ihnen umgehen.

Ein Obdachloser schläft unter einer Brücke.
Quelle: dpa/ Hauke-Christian Dittrich

logo!-Zuschauerin Toni hat uns dieses Foto geschickt und schreibt dazu:

Ich habe dieses Foto ausgewählt, weil es schrecklich ist, dass es inzwischen 50.000 dauerhaft Obdachlose in Deutschland gibt und es für manche Menschen schon „normal“ ist, an ihnen vorbeizugehen.

Toni

Hilfe mit Schere und Kamm

Für obdachlose Menschen können Dinge schwierig sein, die für viele ganz selbstverständlich sind: einkaufen, Kleidung waschen oder einen Friseur besuchen zum Beispiel.

Der 14-jährige Leif geht nicht länger einfach an obdachlosen Menschen vorbei. Er hilft ihnen, indem er das tut, was er gut kann: Haare schneiden.

Eine Collage zeigt einen blauen Hintergrund mit einer Comic-Schere, daneben ein Foto von einem Jungen, der einem Mann die Haare schneidet.

Warum das für den 14-Jährigen wichtig ist.

24.07.2026 | 2:00 min
logo! berichtete in der Sendung am 30.9.2026 über das Thema.

Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen

  1. Faisal hilft Obdachlosen

    logo!:Faisal hilft Obdachlosen

    Video2:18
  2. Ein grafischer Bus, darin Fotos mit Teresa, wie sie mithilft.

    logo!:Ein Bus, der Obdachlosen hilft!

    Video2:22

Die Gewinner der letzten Monate