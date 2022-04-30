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Foto des Monats September:Leben auf der Straße
Beim logo!-Fotowettbewerb geht es diesmal um obdachlose Menschen. Zuschauerin Toni findet es nicht okay, wie manche mit ihnen umgehen.
logo!-Zuschauerin Toni hat uns dieses Foto geschickt und schreibt dazu:
Hilfe mit Schere und Kamm
Für obdachlose Menschen können Dinge schwierig sein, die für viele ganz selbstverständlich sind: einkaufen, Kleidung waschen oder einen Friseur besuchen zum Beispiel.
Der 14-jährige Leif geht nicht länger einfach an obdachlosen Menschen vorbei. Er hilft ihnen, indem er das tut, was er gut kann: Haare schneiden.
logo! berichtete in der Sendung am 30.9.2026 über das Thema.
Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen
logo!:Faisal hilft ObdachlosenVideo2:18
logo!:Ein Bus, der Obdachlosen hilft!Video2:22