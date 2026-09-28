Kindergipfel:Kinder reden, Erwachsene hören zu!

logo! :Kinder reden, Erwachsene hören zu!
Video1:40
Bessere Schulen? Maßnahmen gegen Rassismus? Mehr Klimaschutz? Beim Kindergipfel in Thüringen haben Kinder und Jugendliche darüber gesprochen, was sich in Zukunft ändern soll.
Ihre Ideen und Forderungen stellen sie anschließend Politikerinnen und Politikern vor. Welche das sind und wie so ein Kindergipfel abläuft, seht ihr im Video.
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In schulen sollen Klimaanlagen sein
Also an Silvester EIN großes Feuerwerk
Ich finde man sollte EIN großes Feuerwerk pro Stadt machen was dann ein paar Minuten geht aber von Leuten die das können professionell machen lassen wo alle hingehen können und NICHT jeder zuhause sodass es dann für z.B. die Tiere nur kurz laut ist und nicht die ganze zeit. Außerdem sollte man dann auch kein Feuerwerk mehr kaufen können nurnoch so leise sachen wie z.B. Wunderkerzen!
Bitte kein Krieg !!!