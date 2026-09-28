Kindergipfel:Kinder reden, Erwachsene hören zu!

Ich finde man sollte EIN großes Feuerwerk pro Stadt machen was dann ein paar Minuten geht aber von Leuten die das können professionell machen lassen wo alle hingehen können und NICHT jeder zuhause sodass es dann für z.B. die Tiere nur kurz laut ist und nicht die ganze zeit. Außerdem sollte man dann auch kein Feuerwerk mehr kaufen können nurnoch so leise sachen wie z.B. Wunderkerzen!