Rätsel: Wir suchen einen magischen Ort ...

Die sumerische Tempel- und Priesterb********* aus dem in der antiken Stadt Nippur im heutigen Irak gehört zu den frühesten Schrift- und Archivsammlungen der Menschheit und entstand um 2.500 vor Christus. Sie enthielt keine Bücher (die gab es noch nicht), sondern tausende Tontafeln mit Keilschrift. Das Foto zeigt Ausgrabungen in Nippur. Übrigens: Das erste Foto zeigt die Bodleian Library, die Hauptb********* der Universität in Oxford.