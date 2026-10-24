  3. Suche

Rätsel: Wir suchen einen magischen Ort ...

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Rätsel:Wir suchen einen magischen Ort ...

... wetten, den gibt es auch in deiner Stadt? Errate, welchen wir meinen!

Eine schöne alte Tür und Fenster, durch die goldenes Licht einfällt.
Ausgrabungsstätte in Nippur, heutiger Irak
Viele Menschen in der Abendsonne in einer Fußgängerzone.
Gehirn mit leuchtenden Synapsen
Einsamer Fahrradfahrer im Winter
Alte Truhe voller alter Bücher, Schriften und Zeug.
Schöner großer Vollmond
Sehr alte Bücher
Regalreihe in einer Bilbliothek mit Kinderbüchern

7 Tipps zum Mitraten

... mal sehen, wie viel Tipps ihr braucht, um auf die Antwort zu kommen!

Quelle: Imago/UTG

Na, wie viele Tipps habt ihr gebraucht? Und welche Erinnerungen verbindet ihr mit diesem Ort? Schreibt uns unten in die Kommentare! Denn heute ist der Tag der … nee, erratet es oben selbst!

Mehr zu den Fakten aus unserem Rätsel:

Dieser Text wurde von Meike geschrieben.

Mehr Themen

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare