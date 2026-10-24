logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Rätsel:Wir suchen einen magischen Ort ...
... wetten, den gibt es auch in deiner Stadt? Errate, welchen wir meinen!
Na, wie viele Tipps habt ihr gebraucht? Und welche Erinnerungen verbindet ihr mit diesem Ort? Schreibt uns unten in die Kommentare! Denn heute ist der Tag der … nee, erratet es oben selbst!
Mehr zu den Fakten aus unserem Rätsel:
Dieser Text wurde von Meike geschrieben.
Mehr Themen
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare