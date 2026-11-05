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Nach Halloween:Kinder haben Süßigkeiten selbst verändert
Nach Halloween wurden gefährliche Gegenstände in gesammelten Süßigkeiten gemeldet. Einige Kinder haben nun zugegeben, dass sie die Gegenstände selbst hineingesteckt haben.
Inzwischen konnten einige Fälle aufgeklärt werden. Einige wenige Kinder haben zugegeben, selbst spitze Gegenstände in die Süßigkeiten gesteckt zu haben. Danach behaupteten sie, diese darin gefunden zu haben. In einem anderen Fall kam raus, dass ein Kind alles frei erfunden hat. Solche Aktionen sind kein harmloser Streich. Spitze Gegenstände in Süßigkeiten können Menschen verletzen. Außerdem können solche Meldungen anderen Kindern und Eltern Angst machen.
➡️ Noch sind nicht alle Fälle aufgeklärt. Deshalb lässt sich bisher nicht sagen, wie die Gegenstände in die übrigen Süßigkeiten gekommen sind.
🍬 Süßigkeiten checken
Wenn ihr eure Halloween-Süßigkeiten zur Sicherheit mit euren Eltern checken möchtet, findet ihr Tipps dazu in diesem Video:
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.