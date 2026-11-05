Inzwischen konnten einige Fälle aufgeklärt werden. Einige wenige Kinder haben zugegeben, selbst spitze Gegenstände in die Süßigkeiten gesteckt zu haben. Danach behaupteten sie, diese darin gefunden zu haben. In einem anderen Fall kam raus, dass ein Kind alles frei erfunden hat. Solche Aktionen sind kein harmloser Streich. Spitze Gegenstände in Süßigkeiten können Menschen verletzen. Außerdem können solche Meldungen anderen Kindern und Eltern Angst machen.