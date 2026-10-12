Von Partys und Dinosauriern:Jugendliteraturpreis: Das sind die Sieger
Auf der Frankfurter Buchmesse wurden viele neue Bücher vorgestellt und Preise verliehen - auch tolle für Kinder- und Jugendliteratur. Hier lest ihr, welche gewonnen haben! 👇
Die Frankfurter Buchmesse ist zu Ende. Viele Bücher wurden dort vorgestellt und besonders tolle Bücher mit Preisen ausgezeichnet. 🏆📖
Fünf Gewinner - in verschiedenen Kategorien
Insgesamt fünf Bücher wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Darunter auch der Gewinner der Jugendjury - ein Zusammenschluss aus Jugendlichen aus sechs verschiedenen Leseclubs.
Schaut hier, wer die diesjährigen Gewinner-Bücher sind:
... das Buch Hier kommt ein T-Rex vor. Und das ist erst der Anfang! von der Autorin Julie Douine.
Darin wird von einem Mädchen erzählt, das mit ihrem Vater in einem Hochhausviertel lebt, in dem es viel Beton und nur wenig Grün gibt. Sie erzählen sich gegenseitig Geschichten und träumen sich damit in andere Welten und wie ihre Umgebung schöner werden könnte. Als der Vater heimlich einen Baum pflanzt, wird der Wunsch seiner Tochter Wirklichkeit - und aus einer kleinen Idee entsteht eine große Veränderung.
... das Buch Keine Party ist auch keine Lösung von Anna Maria Praßler.
Die Geschichte: Die neunjährige Jagoda möchte ihren Geburtstag feiern und lädt spontan ihre neue Mitschülerin Mia ein. Doch das ist gar nicht so einfach: Jagoda lebt mit ihrer Mutter in einem Frauenhaus, einem sicheren Zufluchtsort für Frauen und Kinder, die zu Hause Gewalt erlebt haben. Die Adresse muss also geheim bleiben und Geld für eine Party gibt es auch nicht. Jetzt hat Jagoda nur noch vier Tage Zeit, um eine Lösung zu finden und dabei erlebt sie einige Überraschungen!
... das Buch Das falsche Leben von Maja Nielsen.
Es spielt in Hannover im Jahr 1979. Thomas reist mit seiner Familie von Westdeutschland in die DDR, damals ein Staat im Osten Deutschlands, in dem die Menschen streng überwacht wurden und nicht einfach ihre Meinung sagen konnten. Angeblich wollen sie nur seinen kranken Großvater besuchen. Doch dann erfährt Thomas, dass sein Vater heimlich als Spion für die DDR gearbeitet hat und die Familie nicht mehr zurück in den Westen darf.
... das Buch Schweigen von der Comic-Künstlerin Birgit Weyhe.
Diese Graphic Novel, also eine Geschichte mit vielen Bildern, erzählt von zwei Frauen, die in Argentinien unter einer Diktatur leiden – einer Herrschaft, in der die Menschen kaum Rechte haben und Gegner der Regierung verfolgt werden. Eine der Frauen sucht ihre spurlos verschwundene Tochter, die andere setzt sich gegen die Regierung ein und gerät dadurch selbst in große Gefahr.
... Badjens von der französisch-iranischen Journalistin Delphine Minoui.
Das persische Wort „Badjens“ bedeutet „nicht akzeptabel“, übersetzt aus der Alltagssprache auch „schelmisch“ oder „aufmüpfig“. Die Geschichte erzählt von Zahra, die in Iran lebt und sich selbst so nennt. Sie wächst in einem Land auf, in dem für Mädchen und Frauen strenge Regeln gelten. Sie möchte selbst entscheiden können, wie sie lebt und was sie trägt. Deshalb schließt sie sich einer großen Demonstration für die Rechte von Frauen an.
Digital oder analog? Wir haben euch gefragt, was ihr lieber macht - und was ist jetzt eigentlich besser?