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Jugendliteraturpreis - das sind die Gewinner!

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Von Partys und Dinosauriern:Jugendliteraturpreis: Das sind die Sieger

Auf der Frankfurter Buchmesse wurden viele neue Bücher vorgestellt und Preise verliehen - auch tolle für Kinder- und Jugendliteratur. Hier lest ihr, welche gewonnen haben! 👇

Bücherregal eine Frau steht davor
Quelle: ZDF / Westend61

Die Frankfurter Buchmesse ist zu Ende. Viele Bücher wurden dort vorgestellt und besonders tolle Bücher mit Preisen ausgezeichnet. 🏆📖

Fünf Gewinner - in verschiedenen Kategorien

Insgesamt fünf Bücher wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Darunter auch der Gewinner der Jugendjury - ein Zusammenschluss aus Jugendlichen aus sechs verschiedenen Leseclubs.

Schaut hier, wer die diesjährigen Gewinner-Bücher sind:

Digital oder analog? Wir haben euch gefragt, was ihr lieber macht - und was ist jetzt eigentlich besser?

Dieser Text wurde von Luise geschrieben.

logo! hat am 12.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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