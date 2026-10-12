... das Buch Keine Party ist auch keine Lösung von Anna Maria Praßler.



Die Geschichte: Die neunjährige Jagoda möchte ihren Geburtstag feiern und lädt spontan ihre neue Mitschülerin Mia ein. Doch das ist gar nicht so einfach: Jagoda lebt mit ihrer Mutter in einem Frauenhaus, einem sicheren Zufluchtsort für Frauen und Kinder, die zu Hause Gewalt erlebt haben. Die Adresse muss also geheim bleiben und Geld für eine Party gibt es auch nicht. Jetzt hat Jagoda nur noch vier Tage Zeit, um eine Lösung zu finden und dabei erlebt sie einige Überraschungen!