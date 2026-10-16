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Zimmer aufräumen: Team Ordnung oder Chaos?

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Aufräumen? Och nööö!:Team Chaos oder Ordnungsfreak?

Unordentliches Zimmer, viele Spielsachen

Endlich Wochenende! 😎 Wäre da nicht das nervige Zimmeraufräumen! Wir haben euch gefragt, wer bei euch für Ordnung sorgt. Und wie fühlt sich so ein aufgeräumtes Zimmer an?

Welches Team seid ihr? 🧹 Ordnung oder Chaos? 🌪️ Und habt ihr Tipps, wie das Aufräumen schneller geht? Schreibt es uns unten in die Kommentare! 👇

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Kommentare

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21 Kommentar
  • Amalia
    Bei mir muss es immer ordentlich sein und das ist es auch.
  • Jo-Jo
    Immer nach dem man etwas rausgeholt hat es später, wenn man damit fertig ist, es wieder zurück räumen. So entsteht kein Chaos, und man spart sich die Zeit, die man ansonsten für das Aufräumen des ganzen Zimmers aufwenden müsste. 
  • Mimi
    Ich muss mein Zimmer zwar selber aufräumen aber ich muss das nicht mehr machen weil ich es schon vor ein paar Tagen gemacht habe 
  • Mathi
    Ich mag es aufzuräumen und Vorallem Sachen zu sortieren aber manchmal habe ich auch keine Lust! Aber meistens ist mein Zimmer echt ordentlich dann fühle ich mich richtig wohl !