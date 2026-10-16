Aufräumen? Och nööö!:Team Chaos oder Ordnungsfreak?

logo! :Team Ordnung oder Chaos?
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Endlich Wochenende! 😎 Wäre da nicht das nervige Zimmeraufräumen! Wir haben euch gefragt, wer bei euch für Ordnung sorgt. Und wie fühlt sich so ein aufgeräumtes Zimmer an?
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Bei mir muss es immer ordentlich sein und das ist es auch.
Immer nach dem man etwas rausgeholt hat es später, wenn man damit fertig ist, es wieder zurück räumen. So entsteht kein Chaos, und man spart sich die Zeit, die man ansonsten für das Aufräumen des ganzen Zimmers aufwenden müsste.
Ich muss mein Zimmer zwar selber aufräumen aber ich muss das nicht mehr machen weil ich es schon vor ein paar Tagen gemacht habe
Ich mag es aufzuräumen und Vorallem Sachen zu sortieren aber manchmal habe ich auch keine Lust! Aber meistens ist mein Zimmer echt ordentlich dann fühle ich mich richtig wohl !