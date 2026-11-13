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Aaaargh!!!:Warum Wut manchmal gut ist
😠 Warum Wut manchmal gut ist und was wirklich hilft, wenn sie zu groß wird. Was macht euch wütend? Und was hilft euch dabei, wieder runterzukommen? Schreibt's in die Kommentare! 💬
Aaargh! Kennt ihr das? Jemand drängelt sich vor, behandelt euch unfair oder macht etwas kaputt, das euch gehört. Und plötzlich werdet ihr richtig wütend! 😠 Das geht vielen Menschen so. Wut entsteht oft, wenn wir etwas unfair finden, uns jemand nervt oder etwas nicht so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben.
Also: Wut ist ein Gefühl wie viele andere auch. Wichtig ist, wie wir mit ihr umgehen. Und jetzt wollen wir von euch wissen:
💬 Was macht euch richtig wütend? Und was hilft euch dabei, wieder runterzukommen? Schreibt's uns! ⬇️
Diesen Text hat Lara-Celine geschrieben.
logo! hat am 13.11.2026 in der Sendung darüber berichtet.
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Kommentare
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12 Kommentare
- Suki
Kommt bitte mal nach berlin
- Suki
Ich habe einen Witz! Mein Name ist suki. Bitte ich war noch nie!🫰🏼 Warum brauchen Polizisten eine Schere? Damit sie den Dieben den Weg abschneiden können! 😂😂😂😂
- loni
wenn jemand mir rein redet mich die ganze zeit meine sätze verbessert oder mich beleidigt
- ✨️2.0
Ich habe einen Witz für die nächste Logo sendung -von Louisa Denise und Markus : Teffen sich 2 Kühe auf der Weide sagt der eine Muh sagt der andere wollte ich auch gerade sagen