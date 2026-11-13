Wut kann manchmal dazu führen, dass Menschen aggressiv werden. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied: Wut ist ein Gefühl, Aggression ist ein Verhalten. Wütend zu sein ist völlig normal. Wichtig ist aber, wie man mit der Wut umgeht. Wer wütend ist, darf das sagen oder zeigen. Andere zu beleidigen, zu schlagen oder Dinge kaputtzumachen, ist dagegen keine Lösung.