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Lächeln, bitte!

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Welttag des Lächelns:Lächeln, bitte!

Heute ist World Smile Day, der Welttag des Lächelns. 😊 Warum gibt es den? Und was bringt euch eigentlich zum Lächeln? Schaut mal hier. 👇

Junge, der grinst und ein Smiley

Vor vielen Jahren hat ein amerikanischer Grafiker etwas erfunden, was viele von euch bestimmt kennen...

Quelle: IMAGO / Cavan Images

Ein groooßes Stück Kuchen, der Moment, wenn man seinen besten Freund oder seine beste Freundin sieht oder wenn jemand ein Foto von dir macht: Da könnte einem schon mal ein Lächeln über die Lippen gehen. Und heute wird dieser Gesichtsausdruck sogar gefeiert: Mit dem World Smile Day, dem Welttag des Lächelns.

Übrigens: Der World Smile Day ist nicht zu verwechseln mit dem Weltlachtag. Da geht es vor allem um Weltfrieden, Gesundheit und Glück. Aber ganz egal ob Weltlachtag oder World Smile Day: Lachen tut immer gut! Warum das sogar gut für euren Körper ist, das erfahrt ihr hier:

Grafik: Lachen

Heute schon laut gelacht? Es kann gegen Stress helfen.

07.05.2023 | 1:35 min

Dieser Text wurde von Luise geschrieben.

Was bringt euch zum Lächeln? Schreibt es uns in die Kommentare! ⬇️

logo! hat am 02.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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Kommentare

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3 Kommentare
  • Moni
    Mein Zwillingsbruder
  • Gast
    Minecraft spielen und zwei Schiffwracks finden.😊😄😁😆😂🤣
  • M&T
    Wir haben heute sehr viel gelächelt den T meine Freundin hat heute Geburtstag 😄