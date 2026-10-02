📝 Angefangen hat alles schon vor vielen Jahren in den USA. Harvey Ball bekam den Auftrag, ein Symbol zu erfinden, das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Versicherung fröhlicher macht — und erfand den Smiley.



🗺️ Dass dieser so beliebt auf der ganzen Welt wird, konnte er damals noch nicht wissen. Doch mit der Zeit wurde der Smiley so bekannt, dass er auch von vielen anderen Menschen genutzt wurde. Selbst in der Werbung wurden Smileys benutzt, um Produkte zu verkaufen und um so mehr Geld zu verdienen.



🙁 Das gefiel dem Smiley-Erfinder nicht. Er wollte nicht, dass sein Symbol genutzt wird, um damit Geld zu verdienen. Er fand, dass damit die ursprüngliche Idee — nämlich Freude zu teilen und zu verbreiten — verloren geht. Seine Idee konnte er aber nicht mehr schützen.