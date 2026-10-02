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Welttag des Lächelns:Lächeln, bitte!
Heute ist World Smile Day, der Welttag des Lächelns. 😊 Warum gibt es den? Und was bringt euch eigentlich zum Lächeln? Schaut mal hier. 👇
Ein groooßes Stück Kuchen, der Moment, wenn man seinen besten Freund oder seine beste Freundin sieht oder wenn jemand ein Foto von dir macht: Da könnte einem schon mal ein Lächeln über die Lippen gehen. Und heute wird dieser Gesichtsausdruck sogar gefeiert: Mit dem World Smile Day, dem Welttag des Lächelns.
Übrigens: Der World Smile Day ist nicht zu verwechseln mit dem Weltlachtag. Da geht es vor allem um Weltfrieden, Gesundheit und Glück. Aber ganz egal ob Weltlachtag oder World Smile Day: Lachen tut immer gut! Warum das sogar gut für euren Körper ist, das erfahrt ihr hier:
Dieser Text wurde von Luise geschrieben.
Was bringt euch zum Lächeln? Schreibt es uns in die Kommentare! ⬇️
logo! hat am 02.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.
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Kommentare
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3 Kommentare
- Moni
Mein Zwillingsbruder
- Gast
Minecraft spielen und zwei Schiffwracks finden.😊😄😁😆😂🤣
- M&T
Wir haben heute sehr viel gelächelt den T meine Freundin hat heute Geburtstag 😄