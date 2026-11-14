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Adventskalender-Ideen: selbstgemacht und kostenlos

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Selbstgemacht und kostet nichts:Adventskalender-Ideen!

Grafik: Adventskalender

Dieses Jahr keine Lust auf den klassischen Schoki-Kalender? Oder ihr sucht noch einen Adventskalender zum Verschenken? Hier sind ein paar Ideen, die nicht mal was kosten. ⬆️🎁

Hier gibt's es noch weitere Ideen ⬇️

Isabelle findet es heraus
:Wie werden Adventskalender hergestellt?

logo!-Reporterin Isabelle war in einer Schokoladenfabrik in Wernigerode in Sachsen-Anhalt und hat sich angeschaut, wie die Schokolade in die Adventskalender kommt.
Video2:45
Auf dem Bild ist Reporterin Isabelle zu sehen. Sie hält einen Schokoadventskalender in der Hand. Im Hintergrund ist der Innenraum einer Fabrik zu erkennen.

Drei Fakten
:Die Adventszeit

In dieser Zeit bereiten sich Christen auf Weihnachten vor.
Adventszeit

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