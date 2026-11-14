Adventskalender-Ideen: selbstgemacht und kostenlos

Über ein liebes Kompliment freut sich doch jeder! Für diesen Adventskalender braucht ihr 24 Socken. Fragt zu Hause, welche ihr dafür benutzen dürft. Schreibt auf 24 kleine Zettel, was ihr an der Person mögt, die ihr beschenken wollt. Zum Beispiel: „Mit dir kann ich richtig gut lachen!“ Steckt in jede Socke einen Zettel und nummeriert die Socken von 1 bis 24. So bekommt euer Lieblingsmensch jeden Tag ein Kompliment.