logo!: Deutsches Team an der Spitze beim Solarautorennen
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Autorennen durch Australien
:
Dieses Rennauto braucht schönes Wetter!
24.08.2025 | 18:42
logo!
:
Sonne = Strom?!
So funktioniert eine Solarzelle.
1:09 min
Aktuelle News
logo!
:
Dieses Rennauto braucht schönes Wetter!
1:04 min
logo!
:
Warum das Kanzleramt heute geöffnet war!?
logo!
:
UN stellt Hungersnot in Gaza fest
logo!
:
So geht es Rohingya-Kindern
2:03 min
logo!
:
Viele Kinder in Deutschland betroffen
mit Video
logo!
:
So krass sind die Waldbrände in Spanien
logo!
:
Selenskyj trifft Trump - aber nicht allein!
logo!
:
Nach dem Treffen zwischen Trump und Putin
logo!
:
Kein Plan für weniger Plastikmüll
logo!
:
Warum sich Trump und Putin in Alaska treffen
logo!
:
Trump trifft Putin - ohne die Ukraine?
1:37 min
logo!
:
Jugendliche fordern saubere Zukunft
1:50 min
logo!
:
Gemeinsam gegen die Flammen
0:59 min
logo!
:
100 Tage Bundeskanzler Merz - wie läuft’s?
logo!
:
Warum die Schokocreme teurer werden könnte
1:24 min
logo!
:
Wer mit wem spricht und warum's Ärger gibt
1:29 min
logo!
:
Grenzkontrollen in Europa?!
0:53 min
logo!
:
Sommerferien für die Politik
1:32 min
logo!
:
Mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen
logo!
:
Mehr Hunger auf der Welt
logo!
:
Trump will nicht mehr mitmachen
logo!
:
Der Durchschnittsmensch in Deutschland
logo!
:
Warum die Bahn oft zu spät ist
1:10 min
logo!
:
Wer Bahn fährt, braucht oft viel Geduld
logo!
:
Warum Treibstoff in Gaza so wichtig ist
1:29 min
logo!
:
Neuer Freundschaftsvertrag nach Brexit