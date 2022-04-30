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Foto des Monats Oktober:Tierisch gutes Comeback
Beim logo!-Fotowettbewerb springt diesmal ein kleiner Luchs vor die Kamera. Zuschauer Jakob freut sich, denn das Foto ist ein Beweis für eine gute Nachricht aus dem Thüringer Wald.
logo!-Zuschauer Jakob hat uns dieses Foto geschickt und schreibt dazu:
Ein großer Erfolg
Im 19. Jahrhundert wurde der Eurasische Luchs in Deutschland ausgerottet. Inzwischen leben hier wieder rund 189 Luchse. Das gelang, weil einige Luchse von Menschen großgezogen und später in geeigneten Gebieten ausgewildert wurden. So konnte sich die Raubkatze vermehren und es gibt nach und nach wieder mehr Luchse.
Zurück im Thüringer Wald
Im Thüringer Wald sollen von 2024 bis 2027 insgesamt bis zu 20 Luchse ausgewildert werden. Damit sich die Luchse langfristig im Thüringer Wald wohlfühlen, muss einiges beachtet werden.
Das hilft Tieren:
Diese Tierarten erholen sich gerade:
Es bleibt viel zu tun
Die Comebacks mancher Tiere zeigen: Tierarten können sich erholen, wenn auf ihren Schutz geachtet wird. Für einige Tiere auf der Erde klappt das noch nicht. Sie sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
Dieser Text wurde von Selina geschrieben.
logo! berichtete in der Sendung am 1.11.2026 über das Thema.
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