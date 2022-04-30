Beim logo!-Fotowettbewerb springt diesmal ein kleiner Luchs vor die Kamera. Zuschauer Jakob freut sich, denn das Foto ist ein Beweis für eine gute Nachricht aus dem Thüringer Wald.

Foto des Monats Oktober 2026 Quelle: Getty Images/iStockphoto/sduben

logo!-Zuschauer Jakob hat uns dieses Foto geschickt und schreibt dazu:

Ich finde es sehr schön, dass es im Thüringer Wald wieder Luchse gibt. Dieses Bild hat mir daher sehr gut gefallen und ich hoffe, dass der kleine Luchs ein tolles Leben hat. „ Jakob

Ein großer Erfolg

Im 19. Jahrhundert wurde der Eurasische Luchs in Deutschland ausgerottet. Inzwischen leben hier wieder rund 189 Luchse. Das gelang, weil einige Luchse von Menschen großgezogen und später in geeigneten Gebieten ausgewildert wurden. So konnte sich die Raubkatze vermehren und es gibt nach und nach wieder mehr Luchse.

Zurück im Thüringer Wald

Im Thüringer Wald sollen von 2024 bis 2027 insgesamt bis zu 20 Luchse ausgewildert werden. Damit sich die Luchse langfristig im Thüringer Wald wohlfühlen, muss einiges beachtet werden.

Das hilft Tieren:

🌳 Lebensräume schützen Wälder, Wiesen und Gewässer sollten genügend Platz, Nahrung und sicheren Unterschlupf für Tiere bieten. 🏹 Vor illegaler Jagd schützen Besonders gefährdete Tiere sollten nicht getötet oder gefangen werden. 🍼 Gezielt unterstützen Gefährdete Tiere können gezüchtet und in ihrem früheren Lebensraum ausgewildert werden.

Diese Tierarten erholen sich gerade:

Seehund Der Seehund in der Nordsee hat sich jahrzehntelang erholt. Aktuell soll es rund 35.200 Tiere in der Nordsee geben. Quelle: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Es bleibt viel zu tun

Die Comebacks mancher Tiere zeigen: Tierarten können sich erholen, wenn auf ihren Schutz geachtet wird. Für einige Tiere auf der Erde klappt das noch nicht. Sie sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Dieser Text wurde von Selina geschrieben.