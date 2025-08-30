logo!: Putin und Selenskyi - gibt's bald Gespräche?

In dieser Woche gab es heftige russische Luftangriffe auf die Ukraine. Mehrere Menschen wurden getötet. Dabei wurden doch gerade erst Friedensgespräche geplant. Was ist da los?

Dieses Wohngebäude in Kiew wurde bei dem russischen Angriff in dieser Woche fast komplett zerstört - und das, obwohl doch eigentlich Friedensgespräche geplant waren. Quelle: ddp

Russland hat in dieser Woche unter anderem die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen aus der Luft angegriffen. Mehr als 20 Menschen wurden getötet, darunter auch Kinder - es war einer der heftigsten Angriffe seit langem. Und das, obwohl gerade erst wichtige Politikerinnen und Politiker Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland geplant hatten.

So sieht's aktuell mit Friedensgesprächen aus

Der Plan war eigentlich, dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der russische Präsident Wladimir Putin bald persönlich zu einem ersten Friedensgespräch treffen könnten. Zwar gab es dafür nie eine feste Zusage, aber viele hatten die Hoffnung, dass es nach all den Vorgesprächen dazu kommen könnte. Das hat sich inzwischen aber geändert.

Trump sagt beispielweise über Putin:

Jedes Gespräch, das ich mit ihm führe, ist ein gutes Gespräch. Und dann schlägt leider eine Bombe in Kiew oder irgendwo anders ein, und das macht mich sehr wütend. „ Donald Trump, US-Präsident

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte vor einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron:

Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Putin kommen wird. „ Friedrich Merz, Bundeskanlzer

Auch der deutsche Außenminister sieht das ähnlich:

Ich habe allergrößte Zweifel, dass es in absehbarer Zeit überhaupt zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt „ Johann Wadephul, Außenminister

Nach den erneuten Angriffen auf die Ukraine ist es also völlig offen, ob es wirklich in absehbarer Zeit zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommen wird.