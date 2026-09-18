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Betrugsfalle:Vorsicht vor dieser WhatsApp-Nachricht!
Habt ihr schon einmal eine Nachricht bekommen wie: "Kannst du bitte für Eliska abstimmen?" Dann Vorsicht: Die Polizei warnt vor einer Betrugsfalle, mit der Kriminelle versuchen, an WhatsApp-Konten zu gelangen.
⚠️ So funktioniert der Betrug
Die Nachricht sieht oft harmlos aus. Sie scheint von Freunden oder Verwandten zu kommen, stammt aber in Wirklichkeit von Betrügern und enthält einen Link oder einen QR-Code. Zum Beispiel könnte die Nachricht so aussehen:
Wer auf den Link klickt oder den QR-Code scannt, landet aber nicht bei einer echten Abstimmung. Stattdessen wird man aufgefordert, eine Geräteverknüpfung zu bestätigen. Dadurch kann das eigene WhatsApp-Konto mit dem Handy eines Betrügers verbunden werden.
😯 Was können die Betrüger dann machen?
Ist die Verknüpfung erfolgreich, können die Kriminellen auf das WhatsApp-Konto zugreifen. Sie können Nachrichten lesen und verschicken. Die Kriminellen versuchen damit zum Beispiel an Geld ranzukommen. Sie chatten mithilfe des verbundenen Kontos mit Kontakten der Betrugsopfer und täuschen vor, Geld zu brauchen, indem sie um eine Überweisung bitten.
Wichtig: Leitet solche verdächtigen Nachrichten nicht an andere weiter! Und auch beim Weiterleiten von persönlichen Chat-Nachrichten, Fotos und Videos von Freunden und Verwandten solltet ihr aufpassen. Was ihr dabei beachten solltet, erklären wir im Video:
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.