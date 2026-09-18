Habt ihr schon einmal eine Nachricht bekommen wie: "Kannst du bitte für Eliska abstimmen?" Dann Vorsicht: Die Polizei warnt vor einer Betrugsfalle, mit der Kriminelle versuchen, an WhatsApp-Konten zu gelangen.

Achtung Betrugsfalle bei WhatsApp: Was dahintersteckt und wie ihr euch schützen könnt. Quelle: IMAGO / imagebroker

⚠️ So funktioniert der Betrug

Die Nachricht sieht oft harmlos aus. Sie scheint von Freunden oder Verwandten zu kommen, stammt aber in Wirklichkeit von Betrügern und enthält einen Link oder einen QR-Code. Zum Beispiel könnte die Nachricht so aussehen:

Hallo, könntest du bitte für Eliska abstimmen? Sie ist die Tochter meiner Freunde, der erste Preis ist ein kostenloser Tanzkurs, und das ist sehr wichtig für sie! „ Nachricht eines Betrügers auf WhatsApp (Beispiel)

Wer auf den Link klickt oder den QR-Code scannt, landet aber nicht bei einer echten Abstimmung. Stattdessen wird man aufgefordert, eine Geräteverknüpfung zu bestätigen. Dadurch kann das eigene WhatsApp-Konto mit dem Handy eines Betrügers verbunden werden.

😯 Was können die Betrüger dann machen?

Ist die Verknüpfung erfolgreich, können die Kriminellen auf das WhatsApp-Konto zugreifen. Sie können Nachrichten lesen und verschicken. Die Kriminellen versuchen damit zum Beispiel an Geld ranzukommen. Sie chatten mithilfe des verbundenen Kontos mit Kontakten der Betrugsopfer und täuschen vor, Geld zu brauchen, indem sie um eine Überweisung bitten.

🤔 Bin ich betroffen? Ihr könnt in WhatsApp nachsehen, welche Geräte mit eurem Konto verbunden sind:

📱 Bei Android-Geräten: Auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und dann auf "Verknüpfte Geräte" klicken.

📱 Bei iOS-Geräten (iPhones): Auf das Profil unten rechts und dann auf "Verknüpfte Geräte" klicken.



Dort sollten nur Geräte auftauchen, die ihr selbst benutzt. Entdeckt ihr ein unbekanntes Gerät, solltet ihr die Verbindung sofort trennen und erwachsene Vertrauenspersonen informieren. 🛡️ So schützt ihr euch ✅ Klickt keine Links an, wenn ihr nicht genau wisst, wohin sie führen.

✅ Scannt keine QR-Codes von unbekannten Nachrichten.

✅ Bestätigt keine Geräteverknüpfungen, die ihr nicht selbst gestartet habt.

✅ Fragt lieber noch einmal nach, wenn euch eine Nachricht seltsam vorkommt – am besten per Telefon oder persönlich.

Wichtig: Leitet solche verdächtigen Nachrichten nicht an andere weiter! Und auch beim Weiterleiten von persönlichen Chat-Nachrichten, Fotos und Videos von Freunden und Verwandten solltet ihr aufpassen. Was ihr dabei beachten solltet, erklären wir im Video:

Damit private Nachrichten nicht in einer bösen Überraschung enden ... 18.09.2026 | 1:41 min

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.